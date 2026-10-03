«Помогли с декоммунизацией»: Юнашев напомнил Киеву о советском происхождении Северного моста

Корреспондент Кремлёвского пула Александр Юнашев прокомментировал сообщение об ударе по Северному мосту в Киеве, напомнив о советском происхождении переправы. В своём телеграм-канале журналист иронично связал произошедшее со стремлением украинских властей избавиться от наследия СССР.

«ВС РФ добрались и до Северного моста Киева. Таким образом наши военные помогают украинскому режиму активнее избавляться от наследия «ужасного СССР», который так угнетал бедную Незалежную», — написал Юнашев. Он обратил внимание, что и Северный, ранее называвшийся Московским, и Южный мост появились в украинской столице ещё в советское время.

Северный мост открыли 3 декабря 1976 года. Название «Московский» он сохранял до 2018 года, когда Киевсовет принял решение о переименовании переправы.

По оценке экспертов, на которую опирается журналист, нарушение работы столь крупного путепровода лишает командование противника пространства для оперативного манёвра. Транспортные артерии, связывавшие правый и левый берега столицы, теперь не способны обеспечивать прежний трафик военных колонн.

О повреждении Северного моста утром 3 октября сообщил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, пострадали дорожное полотно и контактная сеть троллейбусов, движение с левого берега на правый перекрыли.

Ранее Life.ru рассказывал об ударе по Южному мосту в Киеве. Кличко сообщал о попадании двух беспилотников в опорную часть сооружения, после чего движение метро и наземного общественного транспорта временно остановили.