Минобороны РФ объяснило массированные удары по Киеву ответом на действия Киева

Минобороны России заявило, что массированные удары по Киеву и другим регионам Украины наносятся в ответ на действия украинской стороны. Такое объяснение ведомство дало на фоне новых угроз со стороны Киева.

«В ответ на эти угрозы Минобороны России напоминает, что наносит массированные удары по Киеву и другим украинским регионам именно в ответ на действия главаря киевского режима», — говорится в сообщении ведомства.

В ночь на 4 октября российские военные вновь наносили удары по объектам на территории Украины. В частности, Минобороны сообщало о поражении сухогруза, который, по версии ведомства, перевозил военное имущество для ВСУ.

Ранее Life.ru писал об ударах по украинским дата-центрам, которые, по данным Минобороны РФ, обеспечивали связью и интернетом ВСУ. Ведомство сообщало о поражении объектов в Киеве, включая мощности компаний «Омега Телеком» и «Киевстар».