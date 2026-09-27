Минобороны назвало удары по дата-центрам Украины «цифровым детоксом»
Обложка © ТАСС / «Бизнес Online» / Сергей Елагин
Минобороны России назвало «цифровым детоксом» удары по украинским центрам обработки данных, которые, по данным ведомства, обеспечивали связью и высокоскоростным интернетом ВСУ.
Минобороны РФ назвало «цифровым детоксом» удары по дата-центрам в Киеве. Фото © Telegram / Минобороны России
После сообщения о поражении объектов военное ведомство опубликовало изображение с надписью «Цифровой детокс».
Ранее в воскресенье Минобороны сообщило об ударах беспилотниками по двум дата-центрам в Киеве — компаний «Омега Телеком» и «Киевстар». Известно, что их мощности использовались в интересах ВСУ.
В ведомстве заявили, что «Омега Телеком» предоставляла украинским военным высокоскоростной интернет и мощности для хранения больших объёмов данных. «Киевстар» обеспечивал ВСУ мобильной связью и интернетом.
Удары по дата-центрам на Украине участились в последние дни. Ранее Минобороны сообщало о поражении объектов «Датагрупп» и Cosmonova в Киеве. После атак украинские СМИ и операторы сообщали о перебоях с интернетом и вещанием ряда телеканалов.
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