Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 сентября, 18:32

Минобороны назвало удары по дата-центрам Украины «цифровым детоксом»

Обложка © ТАСС / «Бизнес Online» / Сергей Елагин

Обложка © ТАСС / «Бизнес Online» / Сергей Елагин

Минобороны России назвало «цифровым детоксом» удары по украинским центрам обработки данных, которые, по данным ведомства, обеспечивали связью и высокоскоростным интернетом ВСУ.

Минобороны РФ назвало «цифровым детоксом» удары по дата-центрам в Киеве. Фото © Telegram / Минобороны России

Минобороны РФ назвало «цифровым детоксом» удары по дата-центрам в Киеве. Фото © Telegram / Минобороны России

После сообщения о поражении объектов военное ведомство опубликовало изображение с надписью «Цифровой детокс».

Ранее в воскресенье Минобороны сообщило об ударах беспилотниками по двум дата-центрам в Киеве — компаний «Омега Телеком» и «Киевстар». Известно, что их мощности использовались в интересах ВСУ.

Остались без глаз и ушей: Мощный российский удар вырубил важнейший для Киева дата-центр «Водафон»
Остались без глаз и ушей: Мощный российский удар вырубил важнейший для Киева дата-центр «Водафон»

В ведомстве заявили, что «Омега Телеком» предоставляла украинским военным высокоскоростной интернет и мощности для хранения больших объёмов данных. «Киевстар» обеспечивал ВСУ мобильной связью и интернетом.

Удары по дата-центрам на Украине участились в последние дни. Ранее Минобороны сообщало о поражении объектов «Датагрупп» и Cosmonova в Киеве. После атак украинские СМИ и операторы сообщали о перебоях с интернетом и вещанием ряда телеканалов.

Официальные сводки и главные события в зоне боевых действий — в разделе «Армия» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar