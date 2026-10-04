ВС РФ применили ФАБ-250 и ФАБ-500 по объектам ВСУ в ДНР и под Сумами

Российские военные нанесли удары по пункту управления беспилотниками и местам временной дислокации Вооружённых сил Украины (ВСУ) в ДНР и Сумской области. Для поражения целей применили управляемые ракеты и авиабомбы ФАБ-250 и ФАБ-500, сообщило Минобороны России.

«Минобороны России публикует видео поражения пункта управления БПЛА и пунктов временной дислокации ВСУ в ДНР и Сумской области с применением многоцелевых управляемых ракет и фугасных авиабомб ФАБ-250 и ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции», — сообщили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что авиационные средства поражения применили по выявленным объектам украинских подразделений. Фугасные авиабомбы оснащались универсальным модулем планирования и коррекции, который позволяет наносить удары с дистанции от цели. Российское военное ведомство регулярно публикует кадры применения ФАБ с такими модулями по позициям и пунктам управления беспилотниками ВСУ.

Ранее Life.ru сообщал, что в Киеве прогремело более 30 взрывов во время атаки российских беспилотников. Воздушная тревога в городе продолжалась около двух часов, а взрывы слышали в нескольких районах столицы. В Деснянском районе сообщалось о пожаре на территории нежилого здания. Одной из целей могла быть киевская ТЭЦ-6.