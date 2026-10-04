ВС РФ поразили дата-центр в Одессе и объект «Новой почты» в Черноморске

Под удар российских беспилотников попали дата-центр в Одессе и логистический комплекс «Новой почты» в Черноморске. О поражении объектов сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве заявили, что поражение двух объектов зафиксировали средствами объективного контроля в режиме реального времени.

Ранее более 30 мощных взрывов прогремело в Киеве. Российские силы атаковали город реактивными дронами «Герань». в Киеве около двух часов звучала сирена воздушной опасности и гремели взрывы — всего более 30 в разных районах города. В Деснянском районе после атаки «Гераней» возник пожар на территории нежилого здания. Предварительно, целью удара была ТЭЦ-6 — самая мощная теплоэлектроцентраль Украины.