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Опубликовано 4 октября, 03:40

Более 30 мощных взрывов прогремело в Киеве, ВС РФ атаковали город «Геранями»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav

Более 30 мощных взрывов прогремело в Киеве. Российские силы атаковали город реактивными дронами «Герань». Под ударом оказалась самая мощная теплоэлектроцентраль Украины.

Более 30 мощных взрывов прогремело в Киеве. Видео © Telegram / SHOT

По информации SHOT, в Киеве около двух часов звучала сирена воздушной опасности и гремели взрывы — всего более 30 в разных районах города. В Деснянском районе после атаки «Гераней» возник пожар на территории нежилого здания. Предварительно, целью удара была ТЭЦ-6 — самая мощная теплоэлектроцентраль Украины.

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Противовоздушная оборона Киева практически утратила способность противостоять российским ударам. Одна из главных проблем заключается в нехватке боеприпасов для отражения воздушных атак. Аналитик Александр Меркурис также обратил внимание на состояние переданных Украине западных истребителей F-16, часть которых не может участвовать в боевых вылетах.

Больше новостей о ходе спецоперации, ситуации на фронте и продвижении российских подразделений — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Алена Пенчугина
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