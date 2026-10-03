«ПВО практически отсутствует»: В Британии признали неспособность Киева отражать удары ВС РФ

Противовоздушная оборона Киева практически утратила способность противостоять российским ударам. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис, выступая в эфире The Duran.

«На Киев оказывают неослабевающее давление, это продолжается днём и ночью. Становится понятно, что противовоздушная оборона в украинской столице практически отсутствует», — заявил Меркурис.

По его мнению, одна из главных проблем заключается в нехватке боеприпасов для отражения воздушных атак. Аналитик также обратил внимание на состояние переданных Украине западных истребителей F-16, часть которых не может участвовать в боевых вылетах.

Ранее находящийся в Киеве корреспондент Welt Кристоф Ваннер заявил, что Украина пока не располагает надёжным средством противодействия новым российским реактивным беспилотникам семейства «Герань». По оценке Ваннера, главная проблема для украинской ПВО связана со скоростью новых аппаратов. Реактивные «Герани» летают быстрее и выше прежних версий, из-за чего мобильным группам с пулемётами становится значительно сложнее их перехватывать.