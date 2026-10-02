В Киеве признали бессилие ПВО перед новыми реактивными «Героями»
Welt: Украина испытывает трудности с защитой от новых реактивных «Гераней»
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo
Украина пока не располагает надёжным средством противодействия новым российским реактивным беспилотникам семейства «Герань». Об этом заявил находящийся в Киеве корреспондент Welt Кристоф Ваннер.
«Сейчас украинцы мало что могут с этим поделать. У них пока нет надёжного оружия для защиты. Они что-то разрабатывают, но мы видим, что русские действительно могут эффективно атаковать энергетическую инфраструктуру с помощью своих новых дронов», — сказал журналист.
По оценке Ваннера, главная проблема для украинской ПВО связана со скоростью новых аппаратов. Реактивные «Герани» летают быстрее и выше прежних версий, из-за чего мобильным группам с пулемётами становится значительно сложнее их перехватывать.
При этом речь не идёт о полном отсутствии у Киева средств ПВО. Welt отмечает, что против таких целей могут применяться Iris-T, Patriot, NASAMS и истребители, однако часть этих систем рассчитана прежде всего на другие типы угроз, а использование дорогостоящих ракет против дронов создаёт дополнительные ограничения.
Ранее Life.ru уже писал о заявлении самого Ваннера, который говорил о серьёзных проблемах украинских перехватчиков при борьбе с российскими реактивными БПЛА. Позднее советник главы Минобороны Украины Сергей Бескрестнов признал, что реактивные дроны-перехватчики не решат проблему «Гераней-4» и «Гераней-5». В сентябре западные СМИ также неоднократно обращали внимание на этот вопрос: The Guardian писал о трудностях Киева при противодействии новым версиям беспилотников, а Newsweek — о наращивании выпуска реактивных аппаратов в России. Таким образом, проблема скорости и высоты полёта новых БПЛА регулярно поднимается как украинскими представителями, так и западными изданиями.
Больше новостей о беспилотниках, системах ПВО и другой боевой технике — в разделе «Военная техника» на Life.ru.