Patriot не защитит: На Западе испугались темпов выпуска реактивных дронов в России

Россия быстро наращивает производство беспилотников с реактивными двигателями, что создаёт всё более серьёзные сложности для украинской ПВО. Об этом пишет американский журнал Newsweek.

«Скорость, с которой Россия наращивает угрозу для Украины, связанную с использованием реактивных двигателей, пугает», — говорится в публикации.

Авторы материала обращают внимание не только на рост количества таких аппаратов, но и на совершенствование их характеристик. Высокая скорость реактивных БПЛА осложняет их перехват средствами, которые применяются против более медленных дронов.

Отдельной проблемой Newsweek называет стоимость противодействия. По оценке издания, использовать дорогостоящие ракеты комплексов Patriot против многочисленных беспилотников экономически невыгодно.

О росте доли реактивных беспилотников ранее сообщал и Reuters. По данным агентства, специалисты фиксировали резкое увеличение применения таких аппаратов, а разработчики на Украине и Западе начали создавать более быстрые и при этом сравнительно дешёвые дроны-перехватчики.

Реактивные модели заметно превосходят прежние варианты по скорости. В частности, западные публикации указывают, что новые аппараты стали сложнее для мобильных огневых групп и требуют более быстрых средств перехвата. Украинская сторона также заявляла о снижении эффективности перехватов против новых реактивных БПЛА по сравнению с более медленными версиями.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о значительном росте производства беспилотников в России. По его словам, выпуск БПЛА в зависимости от класса увеличился в несколько раз, а по отдельным категориям — в десятки раз. Президент также отметил, что такие аппараты бесперебойно поступают в войска.