Кличко признал конец безопасности в Киеве и новые реалии жизни, пишет NYT

Высказывание мэра Киева Виталия Кличко о тяжёлой обстановке в столице указывает на серьёзные изменения в жизни города. Об этом пишет The New York Times, комментируя удары по мостам в Киеве.

«Слова Кличко созвучны ощущению, которое в последние недели нарастает по всей столице: относительная безопасность, которой Киев пользовался большую часть войны, о чём свидетельствовали переполненные кафе и маникюрные салоны, закончилась», — отмечает издание.

Издание отмечает, что Киев больше не сохраняет ту относительную безопасность, которой пользовался значительную часть конфликта. Воздушные тревоги стали практически непрерывными, а беспилотники теперь могут находиться над городом в течение всего дня. Даже центральные районы, долго остававшиеся в стороне от ударов, столкнулись с их последствиями.

Одновременно под угрозой оказалась городская транспортная система. За три дня российские беспилотники шесть раз атаковали мосты через Днепр. После ударов власти ограничили движение на пяти из шести автомобильных переправ Киева. Если повреждение мостов приведёт к длительному закрытию переправ, быстро заменить их будет сложно. Ближайший автомобильный мост к югу от Киева находится примерно в 90 километрах от города. Другие маршруты потребуют значительных объездов.

При этом переправы не обязательно должны быть разрушены, чтобы нарушить сообщение. Повреждение несущих конструкций может заставить власти закрыть их из-за угрозы обрушения. Эти атаки, по оценке издания, всё сильнее влияют не только на отдельные объекты, но и на способность Киева сохранять привычный городской уклад.

Напомним, Виталий Кличко назвал ситуацию в столице Украины «очень драматичной» из-за уничтожения критической инфраструктуры и транспортного сообщения через Днепр. По его словам, интенсивность ударов выросла перед зимой. Мэр также сообщил, что на Северном мосту повреждены дорожное полотно и троллейбусная контактная сеть.