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Опубликовано 3 октября, 18:29

Дамбы и понтоны вместо мостов: Киев готовит запасные пути через Днепр после ударов Армии России

Киев начнёт строить резервные переправы через Днепр после ударов по мостам

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Киеве со следующей недели планируют начать строительство резервных переправ через Днепр на случай повреждения действующих мостов. Об этом рассказал министр восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник.

В первую очередь власти намерены возвести насыпные дамбы с понтонными переправами между левым и правым берегами. На строительство может потребоваться до трёх месяцев, а пропускная способность временных маршрутов должна составить как минимум половину возможностей существующих мостов.

«Неотложные решения — это дамба и понтонная переправа, которые быстро строятся. Эта работа уже начата», — заявил Калашник.

По его словам, места для новых переправ уже определены. Сейчас между двумя берегами Киева ежедневно перемещаются около 600 тысяч автомобилей, поэтому власти рассчитывают максимально сохранить существующую пропускную способность.

В более долгосрочной перспективе Киев рассматривает строительство тоннеля под Днепром, а также быстровозводимых бетонных конструкций. Такие проекты потребуют десятков или даже сотен миллиардов гривен, поэтому украинская сторона рассчитывает привлечь внешнее финансирование.

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Подготовку альтернативных маршрутов ускорили после серии ударов по мостам через Днепр. 2 октября Южный мост полностью закрыли, движение по мосту Патона и мосту Метро ограничили, что привело к крупным пробкам и перенаправлению общественного транспорта. На следующий день повреждения получил Северный мост.

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Никита Никонов
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