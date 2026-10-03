Дамбы и понтоны вместо мостов: Киев готовит запасные пути через Днепр после ударов Армии России

В Киеве со следующей недели планируют начать строительство резервных переправ через Днепр на случай повреждения действующих мостов. Об этом рассказал министр восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник.

В первую очередь власти намерены возвести насыпные дамбы с понтонными переправами между левым и правым берегами. На строительство может потребоваться до трёх месяцев, а пропускная способность временных маршрутов должна составить как минимум половину возможностей существующих мостов.

«Неотложные решения — это дамба и понтонная переправа, которые быстро строятся. Эта работа уже начата», — заявил Калашник.

По его словам, места для новых переправ уже определены. Сейчас между двумя берегами Киева ежедневно перемещаются около 600 тысяч автомобилей, поэтому власти рассчитывают максимально сохранить существующую пропускную способность.

В более долгосрочной перспективе Киев рассматривает строительство тоннеля под Днепром, а также быстровозводимых бетонных конструкций. Такие проекты потребуют десятков или даже сотен миллиардов гривен, поэтому украинская сторона рассчитывает привлечь внешнее финансирование.

Подготовку альтернативных маршрутов ускорили после серии ударов по мостам через Днепр. 2 октября Южный мост полностью закрыли, движение по мосту Патона и мосту Метро ограничили, что привело к крупным пробкам и перенаправлению общественного транспорта. На следующий день повреждения получил Северный мост.