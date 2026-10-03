Украинские каналы публикуют видео предполагаемого прилёта по Северному мосту в Киеве. Информация о последствиях удара в сообщении не приводится.

Украинские каналы опубликовали видео удара по Северному мосту в Киеве. Видео © Telegram/ Ей, Киiв

Ранее Минобороны России заявило, что мост использовался для переброски войск и доставки военных грузов в интересах ВСУ. Ведомство не уточнило, какие повреждения получил объект.

Напомним, что утром 3 октября под удар попал Северный мост: были повреждены дорожное полотно и контактная сеть троллейбусов, движение с левого берега на правый временно перекрыли.