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Опубликовано 3 октября, 16:23

Украинские каналы опубликовали видео удара по Северному мосту в Киеве

Обложка © Telegram/ Ей, Киiв

Обложка © Telegram/ Ей, Киiв

Украинские каналы публикуют видео предполагаемого прилёта по Северному мосту в Киеве. Информация о последствиях удара в сообщении не приводится.

Украинские каналы опубликовали видео удара по Северному мосту в Киеве. Видео © Telegram/ Ей, Киiв

Ранее Минобороны России заявило, что мост использовался для переброски войск и доставки военных грузов в интересах ВСУ. Ведомство не уточнило, какие повреждения получил объект.

МИД РФ: ВС России продолжат массированные удары по объектам в Киеве
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Напомним, что утром 3 октября под удар попал Северный мост: были повреждены дорожное полотно и контактная сеть троллейбусов, движение с левого берега на правый временно перекрыли.

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Полина Никифорова
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