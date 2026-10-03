«Настоящий логистический кошмар»: NYT оценила последствия ударов по мостам Киева

Удары по мостам в Киеве могут привести к серьёзным проблемам с логистикой на Украине. К такому выводу пришла The New York Times.

В публикации издания говорится, что повреждение мостов способно ослабить их несущие конструкции. Из-за угрозы возможного обрушения власти могут принять решение закрыть переправы на неопределённый срок.

«Это обернётся логистическим кошмаром для Киева и всей страны», — говорится в статье.

Авторы материала отмечают, что закрытие переправ может создать дополнительные сложности для транспортного сообщения. Речь идёт прежде всего о мостах, связывающих разные части украинской столицы.

По оценке издания, дальнейшее состояние повреждённых конструкций будет иметь значение для возможности их эксплуатации. При необходимости ограничения движения могут действовать до проведения соответствующих работ.

Проблемы с киевскими мостами уже становились предметом публикаций Life.ru. После повреждения Северного моста в Киеве было перекрыто движение с левого на правый берег Днепра, а на самой переправе оказались повреждены дорожное полотно и троллейбусная контактная сеть. Вопрос состояния переправ также обсуждался на фоне возможных проблем с транспортным сообщением столицы.