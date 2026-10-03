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Регион
Опубликовано 3 октября, 17:08

«Настоящий логистический кошмар»: NYT оценила последствия ударов по мостам Киева

NYT: Повреждение мостов в Киеве может обернуться логистическим кошмаром

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Удары по мостам в Киеве могут привести к серьёзным проблемам с логистикой на Украине. К такому выводу пришла The New York Times.

В публикации издания говорится, что повреждение мостов способно ослабить их несущие конструкции. Из-за угрозы возможного обрушения власти могут принять решение закрыть переправы на неопределённый срок.

«Это обернётся логистическим кошмаром для Киева и всей страны», — говорится в статье.

Авторы материала отмечают, что закрытие переправ может создать дополнительные сложности для транспортного сообщения. Речь идёт прежде всего о мостах, связывающих разные части украинской столицы.

По оценке издания, дальнейшее состояние повреждённых конструкций будет иметь значение для возможности их эксплуатации. При необходимости ограничения движения могут действовать до проведения соответствующих работ.

Украинские каналы опубликовали видео удара по Северному мосту в Киеве
Украинские каналы опубликовали видео удара по Северному мосту в Киеве

Проблемы с киевскими мостами уже становились предметом публикаций Life.ru. После повреждения Северного моста в Киеве было перекрыто движение с левого на правый берег Днепра, а на самой переправе оказались повреждены дорожное полотно и троллейбусная контактная сеть. Вопрос состояния переправ также обсуждался на фоне возможных проблем с транспортным сообщением столицы.

Больше новостей о международных переговорах и ситуации вокруг Украины — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Дарья Денисова
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