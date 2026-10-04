Ещё одно судно с военным грузом для ВСУ настиг удар по пути в Одессу
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Российские беспилотники в ночь на 4 октября поразили сухогруз восточнее Одессы. По сообщению Минобороны РФ, судно доставляло военное имущество для ВСУ.
В момент удара сухогруз находился на морском переходе. Его название, флаг и порт назначения в сообщении не указаны. Ведомство заявило, что российские войска продолжают наносить удары по украинской портовой инфраструктуре и морским судам, которые, по его данным, используются в интересах ВСУ.
Ранее Life.ru рассказывал об ударе беспилотниками по сухогрузу в порту Одессы днём 3 октября. По утверждению Минобороны РФ, то судно доставило на Украину военное имущество.
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