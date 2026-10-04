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Опубликовано 4 октября, 08:41

Ещё одно судно с военным грузом для ВСУ настиг удар по пути в Одессу

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Российские беспилотники в ночь на 4 октября поразили сухогруз восточнее Одессы. По сообщению Минобороны РФ, судно доставляло военное имущество для ВСУ.

В момент удара сухогруз находился на морском переходе. Его название, флаг и порт назначения в сообщении не указаны. Ведомство заявило, что российские войска продолжают наносить удары по украинской портовой инфраструктуре и морским судам, которые, по его данным, используются в интересах ВСУ.

ВС РФ 2 октября поразили сухогруз с военным имуществом по пути в Одессу
ВС РФ 2 октября поразили сухогруз с военным имуществом по пути в Одессу

Ранее Life.ru рассказывал об ударе беспилотниками по сухогрузу в порту Одессы днём 3 октября. По утверждению Минобороны РФ, то судно доставило на Украину военное имущество.

Больше новостей о ходе СВО и заявлениях военных — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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