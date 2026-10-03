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Опубликовано 3 октября, 17:38

Сухогруз с военным имуществом для ВСУ попал под удар российских дронов в Одессе

ВС РФ 3 октября поразили сухогруз с военным имуществом в порту Одессы

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военные нанесли удар беспилотниками по сухогрузу в порту Одессы, который доставил на Украину военное имущество. Об этом 3 октября сообщило российское оборонное ведомство.

«Сегодня днём в результате удара беспилотными летательными аппаратами в порту Одесса поражено морское судно типа «сухогруз», доставившее на Украину военное имущество», — заявили в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что российские войска продолжают наносить удары по морским судам, которые используются в интересах ВСУ.

Российские военные в последние недели неоднократно сообщали об ударах по судам, которые перевозили грузы для украинской армии. Так, 30 сентября ведомство заявило о поражении в северо-западной части Чёрного моря сухогруза, направлявшегося в Одессу с военным имуществом и продукцией двойного назначения.

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Ранее Life.ru писал, что ВС РФ нанесли удары по портовому комплексу и сухогрузу в Измаиле. По данным Минобороны, поражённое тогда судно также направлялось в сторону Одессы с грузом для ВСУ.

Больше новостей о ходе СВО и заявлениях военных — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Никита Никонов
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