ВС РФ 2 октября поразили сухогруз с военным имуществом по пути в Одессу

Российские войска поразили в северо-западной части Чёрного моря сухогруз, который направлялся в порт Одесса с военным имуществом. Об этом сообщили в Министерстве обороны России 2 октября.

По данным ведомства, удар по судну был нанесён во время его перехода морем. В Минобороны не уточнили название сухогруза и характер перевозившегося имущества.

Это уже не первый подобный эпизод за последние дни. 1 октября российское военное ведомство сообщало о поражении в Чёрном море ещё одного сухогруза с военным грузом для ВСУ. По данным Минобороны, тогда удар был нанесён беспилотником.

Ещё 28 сентября ВС РФ поразили два сухогруза, которые, как заявляло оборонное ведомство, также направлялись в Одессу с грузами военного назначения.

Ранее Life.ru писал, что российские войска стали чаще наносить удары по морской логистике, используемой для снабжения ВСУ. Только за сентябрь ведомство неоднократно сообщало о поражении сухогрузов в Чёрном море и украинских портах.