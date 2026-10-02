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Опубликовано 2 октября, 17:44

ВС РФ 2 октября поразили сухогруз с военным имуществом по пути в Одессу

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Российские войска поразили в северо-западной части Чёрного моря сухогруз, который направлялся в порт Одесса с военным имуществом. Об этом сообщили в Министерстве обороны России 2 октября.

По данным ведомства, удар по судну был нанесён во время его перехода морем. В Минобороны не уточнили название сухогруза и характер перевозившегося имущества.

Это уже не первый подобный эпизод за последние дни. 1 октября российское военное ведомство сообщало о поражении в Чёрном море ещё одного сухогруза с военным грузом для ВСУ. По данным Минобороны, тогда удар был нанесён беспилотником.

Ещё 28 сентября ВС РФ поразили два сухогруза, которые, как заявляло оборонное ведомство, также направлялись в Одессу с грузами военного назначения.

ВС РФ 1 октября поразили сухогруз с военным грузом для ВСУ в Чёрном море
ВС РФ 1 октября поразили сухогруз с военным грузом для ВСУ в Чёрном море

Ранее Life.ru писал, что российские войска стали чаще наносить удары по морской логистике, используемой для снабжения ВСУ. Только за сентябрь ведомство неоднократно сообщало о поражении сухогрузов в Чёрном море и украинских портах.

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Никита Никонов
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