Российская Федерация нацелена полностью закрыть водные маршруты снабжения противника в Черноморском регионе. Речь идёт о прерывании логистических цепочек, по которым осуществляется подвоз критически важных ресурсов для украинской армии. Представитель Кремля Дмитрий Песков акцентировал внимание на стратегическом значении этих мер.

«Мы продолжаем специальную военную операцию. Для нас очень важно пресечь полностью поставки по морю на Украину военного оборудования, боеприпасов, топлива для интересов ВСУ, что сейчас и происходит и будет дальше продолжаться», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Особый приоритет отдается перехвату горючего и материально-технического оснащения. Подобные отправления, прибывающие под видом гражданских грузов в портовую инфраструктуру, существенно влияют на устойчивость обороны неприятеля вдоль всей линии боевого соприкосновения.

Накануне Life.ru рассказывал об ударе по сухогрузу в Чёрном море 1 октября. По данным Минобороны РФ, судно перевозило военные грузы для украинских подразделений и было поражено беспилотником.