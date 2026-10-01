ВС РФ 1 октября поразили сухогруз с военным грузом для ВСУ в Чёрном море

Российские военные поразили в акватории Чёрного моря сухогруз с военными грузами для подразделений ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ 1 октября.

По данным ведомства, удар по судну был нанесён беспилотным летательным аппаратом. Название сухогруза, его маршрут и характер перевозившегося груза в сообщении не уточняются.

«Вооружённые силы Российской Федерации продолжают наносить удары по морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Сегодня днём в результате удара беспилотным летательным аппаратом в акватории Чёрного моря поражено морское судно типа «сухогруз» с военными грузами для подразделений ВСУ», — заявили в Минобороны.

Это не первый подобный удар за последние недели. 30 сентября российское военное ведомство сообщало об уничтожении в северо-западной части Чёрного моря сухогруза, который, по его данным, направлялся в порт Одессы с военным имуществом и грузами двойного назначения. 27 сентября Минобороны также заявляло о поражении судна, перевозившего военные и двойные грузы в Одессу.

19 сентября ведомство сообщало об ударах «Геранями» по сухогрузу и танкеру, которые использовались для перевозки военных грузов. Ранее, 10 сентября, под удар попал сухогруз в порту Черноморск, а 6–7 сентября российская сторона сообщала о поражении ещё нескольких судов и портовой инфраструктуры в Черноморске и Измаиле.

Удары по морской логистике заметно участились с лета. Только в начале августа Минобороны несколько раз сообщало о поражении сухогрузов в Чёрном море и украинских портах, которые перевозили вооружение, военное имущество и другие грузы для ВСУ.