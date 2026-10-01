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Опубликовано 1 октября, 11:58

Ещё 93 здания за сутки: Минобороны сообщило о продвижении ВС РФ в Доброполье

Минобороны: ВС РФ за сутки освободили 93 здания в Доброполье

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские военнослужащие за минувшие сутки освободили 93 здания в Доброполье. Об этом 1 октября сообщило Министерство обороны России. По данным ведомства, в ходе боёв в городе также были уничтожены более 30 украинских военнослужащих.

Бои за Доброполье продолжаются уже несколько дней. Минобороны регулярно сообщает о продвижении штурмовых подразделений 51-й армии в разных частях города. Так, 28 сентября ведомство заявляло об освобождении 70 зданий за сутки, а днём ранее — 94.

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30 сентября российское военное ведомство сообщало уже о 164 зданиях, освобождённых за сутки в северо-восточной, центральной и южной частях Доброполья.

Больше новостей о ходе боевых действий — в разделе «Специальная военная операция» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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