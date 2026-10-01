Новости СВО 1 октября: Освобождены Егоровка и Шабельное, ВСУ теряют F-16, Европа ждёт удара возмездия за Украину Оглавление Сумская область 1 октября: ВСУ выбили из Толстодубово Харьковская область 1 октября: Шабельное под контролем РФ Запорожская область 1 октября: ВС РФ взяли Егоровку ДНР 1 октября: ВСУ потеряли 100 тысяч военных Карта СВО на 1 октября 2026 года Болгария не поможет Украине вооружением: склады пусты Европейские заводы под прицелом: Украина вгоняет ЕС в войну ВС РФ расширили буферную зону у Курской области, в ДНР бои за Доброполье и Красный Лиман, ССО Украины уничтожено на Харьковщине, МИД РФ предупредил Европу о возможных ударах — дайджест на 1 октября 2026 года. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Сумская область 1 октября: ВСУ выбили из Толстодубово

Армия России после протяжённых боёв взяла под контроль сумское село Толстодубово. Штурмовикам 349-го полка удалось ещё на несколько километров отодвинуть ВСУ от Курской области.

— «Северяне» продолжают формирование зоны безопасности возле российской границы. Подразделения 104-й ОБр ТРО понесли большие потери в ходе обороны Толстодубово, о чём свидетельствуют многочисленные некрологи в социальных сетях, — заявили в группировке «Север».

Российские войска продолжают наступление у Малой Рыбицы, Кияницы и Хотени. ВС РФ расширяют зону контроля у Уланово. В Груновке накрыт место дислокации украинских подразделений.

— После подтверждения координат по ПВД противника нанесён удар с помощью БПЛА «Молния» расчёта 72-й МСД группировки «Север», — рассказали в «Севере».

Общие потери украинских подразделений в Сумской области за сутки — свыше 150 человек. Уничтожены миномёт, автомобили, БПЛА и НРТК.

Харьковская область 1 октября: Шабельное под контролем РФ

ВСУ теряют позиции в «Волчанском котле». Группировка «Север» заняла Шабельное. 126-й полк 71-й дивизии уничтожил в боях за этот населённый пункт украинских пограничников.

— «Северяне» дочищают территорию к северу от «Резниковского котла». Чтобы полностью взять под контроль границу на этом участке, осталось взять небольшое село Нестерное в километре к югу от Песчаного. Следующие цели — Варваровка и Николаевка, расположенные на внешнем контуре северной стенки котла, — рассказал военный корреспондент Александр Коц.

В «Севере» сообщили, что противник собирает остатки своих сил, попавших в окружение, в сёлах Резниково, Рубленое и Варваровка. По врагу работает артиллерия и военные лётчики.

Ракетным ударом уничтожены рейнджеры 6-го полка ССО Украины. Ещё один удар по скоплению личного состава и технике ВСУ нанесён в районе Питомника.

ВКС РФ с помощью ФАБ-1500 уничтожила пункты управления и дислокации ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Запорожская область 1 октября: ВС РФ взяли Егоровку

В Запорожской области группировка «Восток» освободила Егоровку. Бойцам 38-й гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ удалось здесь разбить 92-ю бригаду ВСУ. «Воин DV» сообщает, что перед взятием населённого пункта по позициям противнику было нанесено комплексное огневое поражение.

— Подразделения группировки «Восток» разорвали оборону ВСУ, а штурмовые подразделения довели начатое до победного результата. Контроль над Егоровкой расширяет возможности для дальнейшего уничтожения Ореховской группировки противника, — пишет «Воин DV».

В регионе также наступает группировка «Днепр». Военкор Тимофей Ермаков рассказал о боях за Лукьяновское. Российские десантники приступили к повторной зачистке села.

— Запорожское направление, как видите, легкостью продвижений не отличается, — отметил Ермаков.

ДНР 1 октября: ВСУ потеряли 100 тысяч военных

Армия России продолжает бои за Доброполье. Военнослужащие группировки «Центр» выбили противника ещё из 164 зданий. Военный аналитик Анатолий Радов заявляет о продвижении ВС РФ в Анновке. Населённый пункт примыкает к Доброполью.

На севере ДНР украинские войска проводят наступательную операцию. Группировка «Запад» пытается сдержать натиск неприятеля. Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель утверждает, что ВСУ и НГУ потеряли уже за время проведения «Вивальди» около 100 тысяч человек ранеными и убитыми. На этом участке сражение идёт вблизи нескольких населённых пунктов.

— На Краснолиманском направлении идут бои в районе Ямполя и Заречного. На Северском участке противник контратакует в районе Васютинского, Калеников, — сообщает «WarGonzo».

Карта СВО на 1 октября 2026 года

Карта СВО. Армия России в ходе боёв в «Волчанском котле» заняла Шабельное. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Болгария не поможет Украине вооружением: склады пусты

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что София больше не сможет обеспечить Украину средствами ПВО.

— У нас больше нет таких средств, мы уже передали всё. Военная промышленность нуждается во времени, чтобы произвести новое оружие, — пояснил Радев.

У Украины уже несколько месяцев проблем со средствами для уничтожения российских баллистических ракет и БПЛА. Нередко для этого используются истребители, но уже и с ними проблемы. The Wall Street Journal пишет, что Украина может остаться без F-16. Они должны будут отправиться на техническое обслуживание.

Европейские заводы под прицелом: Украина вгоняет ЕС в войну

МИД России предупредил европейские государства о возможных ударах по предприятиям, работающим на Украину.

— Хочу снова напомнить, что заводы по производству оружия для Украины в европейских странах являются для России потенциальными военными целями, — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По мнению дипломата, европейцы уже не просто оказывают помощь, а напрямую втянулись в конфликт.

Авторы Даниил Черных