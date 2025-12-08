Правда Достоевского: почему спасённые Россией славяне перешли на сторону её врагов Оглавление Достоевский предсказал их предательство Болгария бьёт в спину: рекорд по высылке дипломатов и нефть для ВСУ Чешский перформанс ненависти: от патриарха до снарядов Как Черногория меняет славянскую идентичность на евроинтеграцию Болгария, Чехия и Черногория забыли, как Россия им исторически помогала. Теперь славянские «братья» ради места в ЕС и одобрения Запада вводят санкции против России, поставляют оружие Киеву и сносят памятники освободителям. Подробнее — в материале Life.ru. 7 декабря, 21:41 Как и предсказывал Достоевский, Черногория, Болгария, Чехия стали противниками России. Обложка © ChatGPT

Осенью 1877 года Фёдор Достоевский написал в дневнике пророческие слова о братьях-славянах:

— Не будет у России, и никогда ещё не было, таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена, чуть только их Россия освободит, а Европа согласится признать их освобождёнными! Особенно приятно будет для освобождённых славян высказывать и трубить на весь свет, что они — племена образованные, способные к самой высшей европейской культуре, тогда как Россия — страна варварская, мрачный северный колосс, даже не чистой славянской крови, гонитель и ненавистник европейской цивилизации, — точно подметил классик.

И не стоит обвинять великого русского писателя в таком отношении к братским странам. Так, именно он первым осудил зверства турок против болгарского народа и призвал Россию помочь. Его вклад в восстановление независимости Болгарии по итогам Русско-турецкой войны 1877–1878 годов просто огромен. Были ли болгары благодарны, вопрос риторический.

— Русские освободили нас от турецкого ига, теперь мы освободим их от чемпионата мира, — спустя сто лет ехидничал капитан футбольной сборной Болгарии Христо Стоичков.

Капитан футбольной сборной Болгарии Христо Стоичков. Фото © VK / ЦБС Демидовского округа, © Wikipedia / Biser Todorov

Болгария бьёт в спину: рекорд по высылке дипломатов и нефть для ВСУ

— Традиционно Россия всегда имела для нас большое влияние, но мы их удивили. Они не понимают, что произошло. Самое время занять жёсткую позицию в отношении российских агентов и шпионов, — радостно потирал руки в начале СВО тогдашний премьер-министр Болгарии Кирил Петков. Он хвалился, что его страна — «самая зависимая от российского газа с самым низким ВВП в ЕС» — теперь не боится противостоять «бумажному тигру» России.

Болгария отказалась платить за наш газ в рублях и перешла на поставки более дорогого азербайджанского газа. Далее их власти резко повысили налоги на транзит российского газа по «Турецкому потоку», подставив соседей, Сербию и Венгрию. Беспрецедентно драконовские меры были приняты против болгарского филиала «ЛУКойла». Сначала болгары организовали схему, по которой наша нефть пошла на нужды ВСУ, покрывая свыше 40% нужд вэсэушников. Потом перевели российский НПЗ под своё внешнее управление. Сейчас разрабатывают закон, позволяющий арестовать и перепродать лукойловский завод.

Болгария не просто присоединилась ко всем санкциям против России. Она выслала 70 российских дипломатов — это общеевропейский рекорд. Ещё болгары выделили Украине 100 бронетранспортёров, а также запустили конвейер по ремонту украинских танков и вертолётов. Этого им мало: они уже начали демонтировать памятники советским воинам из столицы Софии. Идёт дискуссия по сносу других монументов.

Грандиозный памятник болгаро-советской дружбе сейчас заброшен. Болгарские русофобы ратуют за его снос. Фото © atlasobscura.com

Последние новости: Болгария первой из всех стран ЕС официально перестала выдавать мультивизы россиянам. Более того, лоббирует такой же запрет и в отношении белорусов. Наши туристы уже шутят в чатах: «Болгары, как всегда, предают первыми».

Чешский перформанс ненависти: от патриарха до снарядов

Чехия не довольствовалась общеевропейскими санкциями против России и придумала свой отдельный «национальный санкционный список». Цель — вводить ограничения быстрее и жёстче, чем Евросоюз. Первым россиянином, ставшим персоной нон грата в Богемии, оказался патриарх Кирилл. Никто из членов ЕС пока не последовал чешскому примеру.

Сейчас лучшие умы Чехии думают, как окончательно пресечь всю торговлю с РФ. Пока что чешские товары всё ещё могут попасть к нам через третьи страны.

— В рамках наших правовых возможностей мы постоянно ищем всё новые способы блокировать экспорт в Россию и Белоруссию, но это зависит и от моральных принципов самих трейдеров. К сожалению, для них это прежде всего бизнес, — сокрушается чешский министр промышленности Лукаш Влчек.

Ему вторит глава их МИД Ян Липавский. По его словам, «чехи продолжат продвигать самые жёсткие меры против россиян». Пару месяцев назад ведомство пролоббировало запрет въезда российских дипломатов без специальной аккредитации. Но это цветочки.

Глава МИД Чехии Ян Липавский. Фото © ТАСС / АР

Чехия разработала программу закупки снарядов у третьих стран для поставок Киеву. Благодаря этой инициативе ВСУ получили свыше трёх миллионов единиц боеприпасов, что хватило на 200 дней безостановочной артиллерийской пальбы по Донбассу. В ЕС и США признают чешскую программу ключевым каналом снабжения Украины. «Без неё Россия бы уже полностью взяла Донецкую и Луганские области», — говорят западные чиновники в кулуарах.

Когда Польша развернула истерию из-за якобы российских дронов на своей территории, Чехия отослала польской армии в помощь целое подразделение вертолётов Mi-17 и группу из 150 военных.

А пророссийски настроенных граждан в Чехии арестовывают и возбуждают против них уголовные дела.

Как Черногория меняет славянскую идентичность на евроинтеграцию

В 2008 году Москва и Подгорица подписали международное соглашение о безвизовых условиях взаимных поездок для своих граждан. Таким образом россияне и черногорцы могли находиться друг у друга в гостях до 30 дней без визы. На днях Черногория в одностороннем порядке разорвала или, лучше сказать, растоптала этот договор.

— Даже не имея статуса члена ЕС и связанных с ним преимуществ, мы уже действуем как государство-член. Поэтому мы полностью согласуем нашу визовую политику с политикой Европейского союза. Важно показать, что наш курс искренний и стратегический. Планируем стать полноправным членом в 2028 году, — объяснился премьер-министр Черногории Милойко Спайич.

По сообщениям черногорского МИД, визы для россиян введут не позднее третьего квартала 2026 года. Какого-то симметричного ответа от России пока не последовало.

Премьер-министр Черногории Милойко Спайич. Фото © balkanist.ru

Черногория после начала спецоперации заняла последовательную проукраинскую позицию. Перечислила Украине десятки миллионов евро, назвала действия России позором, ввела санкции против нашей страны, выслала наших дипломатов, обвинив их в шпионаже. Кажется, разрыв будет только увеличиваться. На днях парламент Черногории согласился на отправку военных для участия в миссии НАТО по обучению армии Украины и оказанию ей помощи в области безопасности.

Евросоюзные СМИ довольны. По их мнению, Черногория уже «трансформировалась из славянского государства с глубокими связями с Россией в плюралистическое, стабильное, успешное и демократическое балканское государство».

Авторы Пётр Егоров