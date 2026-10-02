Вооружённые силы России нанесли результативный удар по стратегической тыловой инфраструктуре противника в Одесской области. Целью атаки стал крупный производственно-промышленный комплекс, расположенный на территории порта Измаил.

По данным Министерства обороны РФ, данный объект играл ключевую роль в обеспечении украинских формирований ресурсами. Инфраструктура предприятия активно использовалась для приёма, накопления и последующей транспортировки значительных объёмов топлива, а также различных военных грузов, шедших на нужды ВСУ.

Фактически измаильский узел служил важнейшим распределительным хабом, через который неприятель снабжал свои передовые подразделения горюче-смазочными материалами и боеприпасами. Точное поражение этого комплекса нанесло серьёзный урон системе снабжения украинских войск, существенно ограничив возможности противника по обеспечению боевой техники на линии боевого соприкосновения.

Ранее Life.ru рассказывал, что Минобороны сообщило о поражении сухогруза в Чёрном море 1 октября. По данным ведомства, судно перевозило военные грузы для ВСУ. Удар по нему нанесли беспилотником.