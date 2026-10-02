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Опубликовано 2 октября, 08:25

Пылает весь порт: Армия России сокрушительным ударом разнесла топливный хаб ВСУ в Измаиле

Минобороны: ВС РФ поразили промышленный комплекс в порту Измаил

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Вооружённые силы России нанесли результативный удар по стратегической тыловой инфраструктуре противника в Одесской области. Целью атаки стал крупный производственно-промышленный комплекс, расположенный на территории порта Измаил.

По данным Министерства обороны РФ, данный объект играл ключевую роль в обеспечении украинских формирований ресурсами. Инфраструктура предприятия активно использовалась для приёма, накопления и последующей транспортировки значительных объёмов топлива, а также различных военных грузов, шедших на нужды ВСУ.

Фактически измаильский узел служил важнейшим распределительным хабом, через который неприятель снабжал свои передовые подразделения горюче-смазочными материалами и боеприпасами. Точное поражение этого комплекса нанесло серьёзный урон системе снабжения украинских войск, существенно ограничив возможности противника по обеспечению боевой техники на линии боевого соприкосновения.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Минобороны сообщило о поражении сухогруза в Чёрном море 1 октября. По данным ведомства, судно перевозило военные грузы для ВСУ. Удар по нему нанесли беспилотником.

Больше новостей о ходе боевых действий и сообщениях военного ведомства — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Оксана Попова
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