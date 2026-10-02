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Опубликовано 2 октября, 08:16

Переправы больше нет: Российские дроны перерезали главную артерию военных поставок в Киеве

ВС РФ поразили автожелезнодорожный мост через Днепр в Киеве

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Российские беспилотники ночью поразили автожелезнодорожный мост через Днепр в Киеве. Об этом говорится в сводке Минобороны.

Согласно сообщению, переправа использовалась для переброски войск и доставки военных грузов группировкам ВСУ в Донбассе.

В сводке также сообщается о продолжении ударов по портовой и энергетической инфраструктуре Украины, а также морским судам, которые задействованы в интересах ВСУ.

ВС РФ 1 октября поразили сухогруз с военным грузом для ВСУ в Чёрном море
ВС РФ 1 октября поразили сухогруз с военным грузом для ВСУ в Чёрном море

Ранее Life.ru писал о новом взрыве в районе Южного моста в Киеве. Мэр Виталий Кличко сообщил о выезде экстренных служб. Идёт ли речь об этой же переправе в приведённой сводке, не уточняется.

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Оксана Попова
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