Переправы больше нет: Российские дроны перерезали главную артерию военных поставок в Киеве

Российские беспилотники ночью поразили автожелезнодорожный мост через Днепр в Киеве. Об этом говорится в сводке Минобороны.

Согласно сообщению, переправа использовалась для переброски войск и доставки военных грузов группировкам ВСУ в Донбассе.

В сводке также сообщается о продолжении ударов по портовой и энергетической инфраструктуре Украины, а также морским судам, которые задействованы в интересах ВСУ.

Ранее Life.ru писал о новом взрыве в районе Южного моста в Киеве. Мэр Виталий Кличко сообщил о выезде экстренных служб. Идёт ли речь об этой же переправе в приведённой сводке, не уточняется.