На Западе пришли в ужас от «зловещего» ответа Минобороны России на угрозы Зеленского

Ирландский журналист Чей Боуз назвал «зловещим» заявление Минобороны России об усилении ударов по военным объектам и предприятиям ВПК Украины. Свою оценку он опубликовал в соцсети X.

«Зловещее послание от Минобороны», — написал Боуз, комментируя сообщение российского военного ведомства.

Ранее Минобороны РФ заявило, что «услышало» слова Владимира Зеленского о планах усилить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. В ведомстве сообщили, что в ответ интенсивность ударов по военным целям и предприятиям украинского ВПК будет увеличена.