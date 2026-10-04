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Опубликовано 4 октября, 15:14

На Западе пришли в ужас от «зловещего» ответа Минобороны России на угрозы Зеленского

Боуз назвал зловещим заявление Минобороны России об усилении ударов

Обложка © ТАСС /Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС /Алексей Коновалов

Ирландский журналист Чей Боуз назвал «зловещим» заявление Минобороны России об усилении ударов по военным объектам и предприятиям ВПК Украины. Свою оценку он опубликовал в соцсети X.

«Зловещее послание от Минобороны», — написал Боуз, комментируя сообщение российского военного ведомства.

Ранее Минобороны РФ заявило, что «услышало» слова Владимира Зеленского о планах усилить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. В ведомстве сообщили, что в ответ интенсивность ударов по военным целям и предприятиям украинского ВПК будет увеличена.

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Александра Мышляева
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