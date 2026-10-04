МО после слов Зеленского анонсировало усиление ударов по объектам ВПК в Киеве

Интенсивность российских ударов по объектам военного назначения и предприятиям ВПК в Киеве и других регионах Украины увеличат после последнего заявления Владимира Зеленского. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что речь также идёт об инфраструктуре, связанной с украинским военным производством.

«После сегодняшнего заявления Зеленского удары Вооружённых Сил Российской Федерации по военным и военно-промышленным объектам, а также связанной с ними инфраструктуры в Киеве и в других областях Украины будут усилены», — говорится в сообщении.

Представители военного ведомства отметили, что винить за это населению Украины следует лично главу киевского режима.

Ранее Life.ru рассказывал о массированном ударе ВС РФ по Киеву, Киевской области и Измаилу. По данным Минобороны, тогда целями стали коммуникационный центр в столице Украины, объекты энергетики, обеспечивавшие военное производство, а также портовая инфраструктура Измаила. В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что Украина усилит атаки по российским НПЗ.