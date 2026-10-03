Не грози нашим НПЗ, нюхая кокаин у себя в Киеве: Зеленский опять пытается запугать Россию

Владимир Зеленский вновь пригрозил России усилением ударов по нефтеперерабатывающим заводам. Об этом сообщает Reuters. При этом никаких новых сроков, масштабов атак или конкретных целей глава киевского режима не назвал.

«Мы будем отвечать. Мы будем ещё сильнее бить по нефтеперерабатывающим заводам», — заявил он.

Новую угрозу Зеленский связал с последними российскими ударами по Украине. По его словам, украинская разведка считает, что Россия меняет тактику и будет активнее атаковать транспортную инфраструктуру, включая дороги и мосты. Киев утверждает, что такими действиями Москва якобы хочет вынудить жителей покидать крупные города. Российская сторона о подобных целях не заявляла.

Утром 3 октября повреждения получил Северный мост через Днепр в Киеве. Движение по нему временно перекрывали из-за повреждений дорожного полотна и троллейбусной сети.

На этом фоне МИД России заявил о продолжении массированных ударов возмездия по объектам военного назначения на Украине в ответ на действия ВСУ против российского населения и инфраструктуры.

Ранее Владимир Путин заявил о «зеркальном ответе» России на атаки по НПЗ. Президент отмечал, что после действий Киева российские войска стали наносить удары по объектам, имеющим значение для украинской экономики.