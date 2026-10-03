Не грози нашим НПЗ, нюхая кокаин у себя в Киеве: Зеленский опять пытается запугать Россию
Зеленский вновь пригрозил России усилением ударов по НПЗ
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Владимир Зеленский вновь пригрозил России усилением ударов по нефтеперерабатывающим заводам. Об этом сообщает Reuters. При этом никаких новых сроков, масштабов атак или конкретных целей глава киевского режима не назвал.
«Мы будем отвечать. Мы будем ещё сильнее бить по нефтеперерабатывающим заводам», — заявил он.
Подобные обещания звучат от него уже не впервые. Ещё в июне Зеленский грозил расширить масштаб ударов по территории России, заявляя, что для этого Киеву требуется лишь время. Весной он также отказался прекращать атаки на российскую нефтяную инфраструктуру, несмотря на просьбы западных партнёров. Недавно Трамп рассказал, что просил Зеленского «сбавить обороты» с ударами по российским НПЗ.
Новую угрозу Зеленский связал с последними российскими ударами по Украине. По его словам, украинская разведка считает, что Россия меняет тактику и будет активнее атаковать транспортную инфраструктуру, включая дороги и мосты. Киев утверждает, что такими действиями Москва якобы хочет вынудить жителей покидать крупные города. Российская сторона о подобных целях не заявляла.
Утром 3 октября повреждения получил Северный мост через Днепр в Киеве. Движение по нему временно перекрывали из-за повреждений дорожного полотна и троллейбусной сети.
На этом фоне МИД России заявил о продолжении массированных ударов возмездия по объектам военного назначения на Украине в ответ на действия ВСУ против российского населения и инфраструктуры.
Ранее Владимир Путин заявил о «зеркальном ответе» России на атаки по НПЗ. Президент отмечал, что после действий Киева российские войска стали наносить удары по объектам, имеющим значение для украинской экономики.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.