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Регион
Опубликовано 27 сентября, 21:44

Трамп заявил, что попросил Зеленского «сбавить обороты» с ударами по НПЗ России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что попросил главаря киевского руководства Владимира Зеленского «сбавить обороты» в вопросе ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. По словам республиканца, экс-комик допустил такую возможность.

Тему Трамп затронул в беседе с Fox News, когда его спросили о ситуации вокруг возможного ограничения экспорта американского дизельного топлива.

«Я поговорил с <…> Зеленским. Я сказал: «Вам нужно сбавить обороты в отношении нефтеперерабатывающих заводов». Он ответил: «Ну, возможно, мы так и поступим», — рассказал глава Белого дома. Трамп добавил, что американская сторона намерена разобраться с возникшей ситуацией.

Американский лидер и ранее публично призывал Киев отказаться от ударов по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре. Свою позицию он связывал с дефицитом дизельного топлива и ростом цен на мировом рынке.

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Также Дональд Трамп заявил, что хочет от Владимира Зеленского заключения сделки по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, для этого киевскому главарю и президенту России Владимиру Путину необходимо договориться друг с другом.

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Виталий Приходько
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