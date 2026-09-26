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Опубликовано 26 сентября, 14:37

«Хочу, чтобы он договорился с Путиным»: Трамп озвучил главное требование к Зеленскому

Трамп призвал Зеленского заключить сделку по Украине

Обложка © ТАСС / Julie Rogers / Zuma

Обложка © ТАСС / Julie Rogers / Zuma

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет от Владимира Зеленского заключения сделки по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, для этого киевскому главарю и президенту России Владимиру Путину необходимо договориться друг с другом.

«Знаете, чего я хочу от него? Чтобы он заключил сделку. Я хочу, чтобы он договорился с Путиным и чтобы Путин договорился с ним», — сказал американский лидер.

Трамп неоднократно заявлял, что Москва и Киев должны прийти к соглашению для завершения конфликта. Во время встречи с Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября американский президент также говорил о возможности дальнейших переговоров и новой встречи с Путиным.

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В последние недели Вашингтон продолжает обсуждать с Москвой и Киевом возможные шаги по снижению эскалации. В частности, 14 сентября Трамп заявил о договорённости сторон не наносить удары по энергетическим объектам. Однако официально стороны это тогда не подтвердили. В Кремле инициативу назвали «хорошей идеей», одновременно подняв вопрос безопасности российского торгового судоходства в Чёрном море.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев поднял вопрос о перемирии по энергетике, воздуху и Чёрному морю. По словам российского лидера, на это Украина пошла из-за мощных ответных ударов.

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Никита Никонов
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