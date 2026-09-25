Президент США Дональд Трамп после рукопожатия с Владимиром Зеленским показал необычный жест. Встреча состоялась 22 сентября на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, её официальную запись опубликовал Белый дом.

Видео © The White House

Когда политики разжали ладони, американский лидер опустил правую руку и на мгновение вытянул два пальца, направив их вниз. Затем Трамп повернул кисть и положил её на ногу.

Движение американского президента вызвало бурные споры в Сети. Одни пользователи увидели в нём перевёрнутый знак «V» и предположили, что таким образом глава Белого дома мог демонстрировать превосходство.

Другие вспомнили о байкерском приветствии: мотоциклисты опускают два пальца вниз, желая друг другу безопасной дороги и призывая держать оба колеса на земле.

Появилась и более мистическая версия. Некоторые комментаторы назвали движение Трампа жестом против сглаза и даже «масонской защитой», показанной после контакта с Зеленским.

В Сети уже несколько лет обсуждают мем о «проклятии рукопожатия» Зеленского. К его «жертвам» пользователи относят покинувших свои посты или проигравших борьбу за власть Бориса Джонсона, Лиз Трасс, Риши Сунака, Кира Стармера, Санну Марин, Марио Драги, Джастина Трюдо, Олафа Шольца, Фумио Кисиду, Джо Байдена, Шарля Мишеля, Энтони Роту и Ингу Ругинене. Камала Харрис после встречи с главой киевского режима проиграла президентские выборы в США.