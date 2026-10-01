Получили зеркальный ответ: Путин заявил о крахе металлургии Украины после ударов РФ

Ответные удары России по объектам на Украине серьёзно повлияли на её промышленность, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия».

По словам президента, украинские атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы были направлены на нанесение ущерба экономике России. Он оценил потери примерно в 1% ВВП.

«Начали наносить по НПЗ и прямо объявили цель — нанести ущерб нашей экономике. Добились цели частично, потому что, по нашим оценкам, это примерно 1% ВВП мы потеряли», — сказал Путин.

После этого, по словам главы государства, Россия нанесла «зеркальный ответ» по объектам, имеющим значение для украинской экономики.

«Мы начали наносить удары по тем объектам, которые важны для их экономики. Теперь у них фактически, по их собственному признанию, нет металлургической промышленности», — заявил президент.

На этой же пленарной сессии Владимир Путин заявил, что Украина не может самостоятельно существовать в нынешнем положении. По словам президента, страна управляется извне.