«Получи, фашист, гранату от советского солдата!» Путин известной фразой ответил на удары по судам РФ

Россия начала отвечать на атаки по судам с мирными грузами в Чёрном море, заявил президент Владимир Путин. Об этом он рассказал на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Глава государства подчеркнул, что российские военные наносили удары по военным судам либо кораблям, перевозившим военное имущество. При выборе целей, как отметил Путин, практически не ошибались.

Наличие военных грузов президент объяснил вторичными взрывами после попаданий. По его словам, такая детонация свидетельствовала о том, что находилось на борту.

При этом Киев, подчеркнул российский лидер, начал атаковать российские танкеры и другие суда с исключительно мирными грузами. Путин сообщил, что за первые десять дней июня были выведены из строя 40 кораблей, а всего за время этих атак повреждения получили свыше ста.

После ответных действий России, продолжил президент, в Москву стали поступать многочисленные обращения с предложениями прекратить удары.

«Теперь со всех утюгов к нам идут обращения: «А давайте прекратим там». Не мы начали. Получи, фашист, гранату от советского солдата», — сказал Путин.

Ранее стало известно, что Турция и ООН готовят переговоры России и Украины о прекращении огня в Чёрном море. По данным Bloomberg, встречи могут пройти в первой половине октября. Обсуждение предполагается сосредоточить на безопасности морских перевозок и поставок зерна.