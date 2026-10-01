Россия и Украина могут вернуться за стол переговоров: Анкара готовит встречу по Чёрному морю

Представители Турции и ООН планируют организовать переговоры с участием России и Украины о прекращении огня в Чёрном море. Встречи могут пройти в первой половине октября, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

По данным агентства, стороны хотят сосредоточиться на безопасности морских перевозок и поставок зерна. Одной из причин активизации переговоров стал резкий рост мировых цен на продовольствие.

Посредническую роль, как утверждает собеседник Bloomberg, также играет швейцарская неправительственная организация «Центр гуманитарного диалога».

Анкара уже пыталась создать новый механизм безопасности в Чёрном море. В конце августа глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что страна подготовила план безопасного вывоза зерна и обсуждает его как с Москвой, так и с Киевом. Турция рассчитывает добиться соглашения, похожего на прежнюю зерновую сделку.

Предыдущая Черноморская зерновая инициатива была заключена при посредничестве Турции и ООН в июле 2022 года. Она позволила вывезти морем почти 33 млн тонн украинского зерна, однако летом 2023 года Россия вышла из соглашения, заявив, что условия, касавшиеся российского экспорта продовольствия и удобрений, не выполнялись.

В сентябре ситуация с поставками через Чёрное море вновь обострилась из-за ударов по портам и судам. На этом фоне Турция и другие страны-импортёры активизировали контакты, пытаясь добиться прекращения взаимных атак на морскую инфраструктуру.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об ускорении шагов для запуска зернового коридора. Политик назвал восстановление безопасности судоходства выгодным по двум причинам.