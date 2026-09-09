Россия не намерена возвращаться к прежнему формату зерновой сделки, поскольку считает, что договорённости работали преимущественно в интересах западного бизнеса. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 9 сентября.

По словам дипломата, западные компании дешёво закупали украинскую сельхозпродукцию, использовали её для своей перерабатывающей промышленности, а затем продавали готовые товары дороже, в том числе нуждающимся странам.

«Прикрываясь высокими лозунгами, под флагом ООН, западники работали в интересах исключительно своих корпораций», — сказала Захарова. Она назвала прежний механизм способом заработка для западных компаний, а заявления о помощи беднейшим государствам — прикрытием.

Представитель МИД также заявила, что за время действия меморандума России и ООН по содействию экспорту российского продовольствия и удобрений Москва не увидела ожидаемого прогресса. По её оценке, весь пакет договорённостей оказался «дорогой с односторонним движением».

«Доверия каким-либо договоренностям с ними нет. А проявлять некую добрую волю, получая в ответ новые санкционные удары, никто не намерен», — подчеркнула Захарова.

Черноморская зерновая инициатива заработала летом 2022 года и позволяла вывозить украинское продовольствие через порты Чёрного моря. Параллельно Россия и ООН заключили меморандум о содействии российскому экспорту продовольствия и удобрений. Москва прекратила участие в инициативе 18 июля 2023 года, заявив о невыполнении касавшихся России договорённостей.

Ранее Life.ru рассказывал, почему Россия изначально согласилась на зерновую сделку. Захарова тогда объясняла решение желанием обеспечить поставки продовольствия нуждающимся странам и добиться снятия препятствий для российского аграрного экспорта.