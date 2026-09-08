Климат, энергия, логистика: Почему мировые цены на продукты снова растут

Мировые цены на продовольствие в августе поднялись до максимального уровня с конца 2022 года, однако пока остаются значительно ниже исторического пика. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), соответствующий индекс достиг 133,3 пункта, увеличившись за месяц на 1,9%.

Руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХИГС Анатолий Тихонов назвал нынешнюю динамику тревожной, но контролируемой и прогнозируемой. По его словам, на рынок одновременно воздействуют мировая торговля, стоимость энергии, климат и технологические факторы.

Одним из основных рисков Тихонов назвал изменение погодных условий в крупных сельскохозяйственных регионах. Неурожай способен заставить страны-производители в первую очередь обеспечивать внутренний рынок, сокращая объёмы продовольствия для экспорта. Дополнительное давление создают логистические проблемы и рост стоимости перевозок.

FAO зафиксировала повышение цен во всех пяти основных категориях продовольствия. Сильнее всего за август вырос сахар — на 11,9%, зерновые прибавили 2,2%. При этом нынешний общий индекс всё ещё на 16,8% ниже рекордного уровня марта 2022 года.

Для российского рынка влияние мирового подорожания, по оценке Тихонова, может проявиться позднее и прежде всего через внешнюю ценовую конъюнктуру. При этом ситуацию внутри страны эксперт оценивает спокойнее благодаря ожидаемому урожаю: сбор зерновых он прогнозирует на уровне не менее 140 млн тонн, в том числе свыше 88 млн тонн пшеницы.

Экспортный потенциал российского зерна Тихонов в комментарии радио «Комсомольская правда» оценил примерно в 60 млн тонн. По его словам, это позволяет России сохранять заметные позиции на мировом продовольственном рынке даже на фоне климатических и логистических рисков.

На внутреннем рынке России в августе по ряду продуктов, напротив, продолжалось сезонное снижение цен. По данным Росстата, капуста и картофель за одну неделю подешевели более чем на 5%, морковь — на 3,7%, свёкла — на 3,1%, а помидоры — на 2,3%. В среднем плодоовощная продукция потеряла в цене 2,1%.