Рубль уступил филиппинскому песо звание самой недооценённой валюты мира

Российская валюта неожиданно уступила первое место в мировом рейтинге недооценённых валют. По расчётам РИА «Новости», теперь лидером стало филиппинское песо, тогда как рубль опустился в топ-5.

Для оценки стоимости валют агентство сравнило цены на условный набор из бургера, картофеля фри и стакана колы в крупнейших экономиках мира. На основе стоимости такого «обеда» был рассчитан курс национальных валют по паритету покупательной способности (ППС) к доллару.

Согласно расчётам, курс рубля по ППС составляет 32,42 рубля за доллар – это в 2,68 раза ниже текущего курса. Ещё год назад показатель был значительно ниже: 24,5 рубля за доллар, или в 3,3 раза меньше актуального курса.

В итоге рубль, который год назад возглавлял рейтинг самых недооценённых валют, теперь оказался лишь на одной из первых пяти позиций. Первое место заняло филиппинское песо: его курс по отношению к доллару оказался в 3,75 раза ниже официального.

На втором месте расположилась индонезийская рупия с показателем в 3,67 раза, на третьем – индийская рупия, недооценённая в 3,24 раза. Четвёртую строчку занял иранский риал, чей рассчитанный по ППС курс оказался втрое ниже текущего.

При этом некоторые валюты продемонстрировали гораздо меньшее расхождение между рыночным курсом и расчётным значением. Речь идёт о евро, австралийском и канадском долларах, шведской кроне и британском фунте.

На противоположном конце рейтинга оказался израильский шекель. Он стал самой переоценённой валютой среди крупнейших экономик: его курс оказался завышен примерно на 65%. В число переоценённых также попали норвежская и датская кроны. Их значения, рассчитанные по ППС, оказались выше текущих курсов соответственно на 34% и 16%.

Ранее Life.ru писал, что российский рубль заметно укрепился по отношению к доллару в июле и вошёл в число наиболее выросших мировых валют. За год российская валюта прибавила к американской около 2,48%. При этом рубль всё же уступил по темпам роста нескольким зарубежным конкурентам. Сильнее всего укрепилось колумбийское песо, а заметный рост также показали тенге, форинт, шекель и бразильский реал.