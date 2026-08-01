Рубль вошёл в число самых укрепившихся к доллару валют в июле

Российский рубль вошёл в группу валют, которые заметнее всего укрепились по отношению к доллару за прошедший месяц. Об этом пишет РИА «Новости».

В июле курс рубля к американской валюте оказался выше показателя годичной давности на 2,48%. При этом российская валюта уступила по темпам роста нескольким зарубежным конкурентам.

Самый значительный прирост показало колумбийское песо — оно стало дороже к доллару почти на 34%. Также существенное укрепление продемонстрировали казахстанский тенге, венгерский форинт, израильский шекель и бразильский реал.

В противоположной ситуации оказалась турецкая лира, потерявшая более 14% стоимости. Среди аутсайдеров также оказались аргентинское песо и несколько азиатских валют, включая индонезийскую и шри-ланкийскую рупии.