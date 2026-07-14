Путин связал курс рубля с низким спросом на иностранную валюту в России
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Укрепление рубля происходит из-за низкого спроса на иностранную валюту в России. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с главой Якутии Айсеном Николаевым, который пожаловался на снижение доходов республики, экономика которой особо ориентирована на экспорт.
«Валюта [сейчас] меньше нужна — не нужна так, как раньше», — сказал российский лидер.
Также в ходе встречи Владимир Путин заявил о том, что ключевая ставка в России должна снижаться. По словам президента, на это указывают макроэкономические показатели.
Больше актуальных событий в режиме реального времени читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.