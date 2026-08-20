Капуста и картофель в России подешевели за неделю более чем на 5%

Капуста и картофель в России заметно подешевели за неделю – снижение стоимости этих продуктов превысило 5%. Такие данные привёл Росстат в материалах о динамике цен за период с 11 по 17 августа 2026 года.

Белокочанная капуста стала дешевле на 5,4%, а картофель – на 5,3%. В целом плодоовощная продукция за этот период снизилась в цене в среднем на 2,1%. Помимо главных овощей снизилась стоимость моркови на 3,7%, столовой свёклы на 3,1%, помидоров на 2,3%, репчатого лука на 1,6%. Также немного подешевели бананы и яблоки.

Вместе с тем некоторые продукты показали обратную динамику. Например, огурцы выросли в цене на 0,4%.

Среди других товаров снижение цен за неделю зафиксировали у кефира, сыров, сметаны, творога, маргарина и чёрного чая. При этом изменения оказались незначительными и не превысили нескольких десятых процента.

Ранее Life.ru писал, что мировые цены на сахар-сырец резко выросли и достигли максимальных значений с весны 2025 года. Котировки на бирже ICE за одну торговую сессию прибавили около 4%, что связано с изменениями на мировом рынке этого продукта. Рост цен на сырьё может отражаться и на стоимости сладостей и других товаров в магазинах.