В России возникли перебои с поставками моторных масел, цены выросли на 40%

На российском рынке автомобильных смазочных материалов возникли перебои с поставками отдельных позиций, прежде всего моторных масел. О полномасштабном дефиците пока речи нет, однако некоторые товары за лето подорожали до 40%. Об этом «Коммерсанту» рассказали участники отрасли.

Одной из главных причин собеседники издания называют нехватку присадок, без которых невозможно производство ряда масел. Дополнительное давление создают внеплановые ремонты на НПЗ, ограничения по отдельным видам сырья, включая компоненты для охлаждающих жидкостей, а также логистические сбои.

Топливные сложности в ряде регионов уже привели к ограничениям для автомобилистов. Так, Life.ru писал о введении лимитов на отпуск бензина и дизеля в Оренбуржье, где на отдельных АЗС запретили заправку в канистры и ограничили объём топлива в одни руки.