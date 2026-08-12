В Оренбуржье ввели ограничения на отпуск топлива по системе «чёт – нечет»

В Оренбургской области на АЗС ввели новые ограничения на заправку. Теперь автомобили с чётными номерами могут заправляться в чётные дни, с нечётными — в нечётные. Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев.

Причиной стала атака на промышленное предприятие, из-за которой изменилась логистика поставок топлива. Чтобы экстренные службы — скорая, пожарные, полиция и общественный транспорт — работали без сбоев, решили временно ограничить продажу топлива для всех остальных.

«Так, с 12:00 (10:00 мск) 12 августа на всех автозаправочных станциях региона действует новый порядок: отпуск топлива физическим лицам будет осуществляться по дням, в зависимости от номерных знаков ТС (чётные, нечётные числа). Например, 12 августа заправить авто смогут те, чьи госномера оканчиваются на четную цифру, 13-го — на нечётную. И так далее», — написал он.

Кроме того, полностью запрещена заправка в канистры. Введены лимиты: на бензин — от 15 до 30 литров в одни руки, на дизельное топливо — до 60 литров в городе и до 200 на трассах. На АЗС будут дежурить полицейские и волонтёры. Солнцев подчеркнул, что меры временные, ситуация налаживается, а топливный рынок в стране остаётся стабильным. Он пообещал держать жителей в курсе.

Ранее несколько сетей АЗС в Саратовской и Брянской областях снизили цены на бензин после вмешательства антимонопольной службы. В Саратовской области предупреждение получила компания «Трансгруз», которая управляет заправками «Феникс». Поводом стало подозрение в нарушении закона о конкуренции при ценообразовании на АИ-92 и АИ-95. Компания отреагировала, снизила цены, после чего ФАС признала предупреждение исполненным.