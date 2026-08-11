Новак поручил гарантировать бесперебойную доставку нефтепродуктов

Вице-премьер Александр Новак поручил ведомствам и нефтяникам гарантировать стабильное снабжение внутреннего рынка горючим. О деталях распоряжения рассказали в правительстве по итогам профильного совещания.

Зампред правительства обязал профильные структуры, глав субъектов и отраслевые компании продолжать скоординированную работу. Главная задача — обеспечивать потребителей нефтепродуктами без сбоев и отслеживать движение ценников. Отдельно участники встречи обсудили снабжение аграриев, а также обстановку на рынке в субъектах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

В кабмине уточнили, что речь идёт о непрерывной доставке ресурсов конечным покупателям. Ситуация находится на постоянном контроле у всех ответственных сторон.

На встрече Федеральная антимонопольная служба (ФАС) представила детальный срез стоимости горючего. Данные были разобраны по видам продукции и отдельным территориям страны.

В ведомстве подчеркнули, что не оставляют без внимания процессы ценообразования в регионах. Особый акцент сделан на частных заправочных станциях, где ФАС пресекает необоснованный рост стоимости.

Положительную динамику продемонстрировал северный завоз. Минвостокразвития доложило об улучшении ситуации с доставкой ресурсов в труднодоступные районы.

В обсуждении текущей обстановки участвовали представители Минэнерго, Минсельхоза, Минвостокразвития и других структур. К диалогу также подключили руководство регионов и менеджмент добывающих предприятий.

Напомним, сегодня утром кабмин принял решение продлить пониженный до 10% норматив обязательных биржевых продаж бензина — мера сохранится с 30 сентября по 31 декабря 2026 года.

Ранее Life.ru сообщал, что за неделю в Москве и Подмосковье снизились средние цены на бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. Наибольшее падение зафиксировано на АИ-95 — на 19 копеек, до 75,50 рубля за литр. Дизель подешевел до 82,15 рубля, АИ-92 — до 68,88 рубля. При этом отмечалось, что некоторые виды топлива, напротив, подорожали.