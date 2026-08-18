Биржевые цены на сахар взлетели до максимума с мая 2025 года

Мировые биржевые цены на сахар-сырец во вторник подскочили примерно на 4% и достигли максимального уровня с мая 2025 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.

К 15:18 мск ближайший октябрьский фьючерс на сахар прибавлял 4,09% и торговался по 17,56 цента за фунт. В ходе сессии котировки доходили до 17,58 цента — такого уровня рынок не видел с 22 мая прошлого года.

Особенно резко сахар дорожает в августе. С начала месяца его биржевая стоимость выросла уже примерно на 19%.

Речь идёт о фьючерсах Sugar No. 11 на сахар-сырец — ICE называет этот контракт мировым ориентиром для торговли этим товаром. Котировки устанавливаются в центах за фунт.

Рост последних недель проходит на фоне опасений участников рынка по поводу будущего дефицита сахара. Аналитики пересматривают прогнозы по мировому балансу на сезон 2026/27 в сторону сокращения предложения, что поддерживает котировки.

Ещё в феврале картина была противоположной. Life.ru рассказывал, как мировые цены на сахар опустились до пятилетнего минимума: тогда фьючерсы на сахар-сырец падали примерно до 14 центов за фунт.