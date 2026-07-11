Как выбрать шоколад в магазине и не купить сладкую плитку из сахара и жира: 7 основных признаков

Полки супермаркетов завалены плитками в ярких обёртках, а надпись «шоколад» встречается почти на каждой из них. Но так ли часто под ней прячется настоящий продукт? Нередко в составе первым стоит сахар, а какао-масло заменено пальмовым жиром. Такая плитка уже даже не шоколад, а так... кондитерское нечто. 11 июля мир отмечает Всемирный день шоколада. Отличный повод научиться отличать честный продукт от подделки. Life.ru разбирался, на что смотреть в магазине, чтобы не платить за иллюзию шоколада.

Первым делом — состав, а не картинка на упаковке

Всемирный день шоколада: как отличить шоколад от кондитерской плитки. Фото © Shutterstock / FOTODOM / BearFotos

Производители любят крупную надпись «шоколад» и фото какао-бобов на упаковке, хотя реальный состав пишут мелким шрифтом внизу. Настоящий продукт начинается с тёртого какао и какао-масла, а не с сахара на первой строчке списка. Если видите пальмовое, кокосовое или другое растительное масло вместо какао-масла, перед вами уже не шоколад. Такая подмена в магазинах встречается сплошь и рядом.

Процент какао на упаковке — не маркетинг, а важная цифра

Число вроде «72%» или «90%» показывает долю какао-продуктов: тёртого какао, какао-масла и какао-порошка вместе взятых. Чем выше процент, тем меньше места остаётся для сахара и тем ярче горчинка настоящего какао-боба. Многие пугаются высокого процента и берут плитку послаще, хотя логика обратная: чем ниже доля какао, тем больше сахара в составе и тем сильнее вкус зависит именно от него, а не от самих бобов.

Слово «кондитерская» рядом с «шоколадная» — редфлаг

Почему шоколадная кондитерская плитка — это не шоколад. Фото © Shutterstock / FOTODOM / hijjawi00

По техническому регламенту настоящим шоколадом можно называть только продукт, где какао-масло не заменено другими жирами. Стоит на этикетке появиться формулировке «шоколадная кондитерская плитка» или «шоколадоподобная продукция» — значит, часть какао-масла убрали ради экономии. Внешне отличить такую плитку от настоящей сложно. Поэтому в таком случае вся надежда на этикетку.

Хруст, блеск и медленное таяние выдают качество

Настоящий шоколад ломается с характерным щелчком, а на изломе виден ровный матовый блеск без пузырьков и белёсых разводов. Положите кусочек на язык: он должен таять медленно и ровно, а не мгновенно превращаться в липкую массу или крошиться на зубах. Если плитка сразу липнет к пальцам в комнате при обычной температуре, скорее всего, какао-масло там частично заменили менее стабильным растительным жиром.

Цена редко обманывает, особенно если она подозрительно низкая

Как проверить качество шоколада по ценнику. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Viktoriia BV

Какао-бобы дорожают на бирже каждый год, и качественная плитка из настоящего какао-масла физически не может стоить как пачка вафель. Если стограммовая плитка «шоколада» дешевле обычного батончика, производитель почти наверняка сэкономил на главном ингредиенте. Высокая цена сама по себе не гарантия, но подозрительно низкая почти всегда означает, что тёртого какао в составе минимум, а объём набрали сахаром и жиром.

Белый налёт на плитке — не плесень, но повод насторожиться

Сероватый налёт появляется из-за перепадов температур при хранении: какао-масло или сахар выходят на поверхность и застывают заново. Есть такую плитку не опасно, но вкус и текстура уже потеряны, поэтому лучше выбрать другую упаковку на полке. Хранить шоколад лучше при 15–18 градусах, подальше от холодильника и батареи — тогда налёт не появится даже через несколько месяцев.

Молочный и белый шоколад проверяется по своим правилам

Молочный и белый шоколад: как не купить подделку. Фото © ТАСС / Егор Алеев

В молочном обязательно есть какао-масло и хотя бы небольшая доля тёртого какао, а не только сухое молоко с сахаром и ароматизатором ванили. Белый шоколад вовсе не содержит тёртого какао, но настоящий всё равно делают из какао-масла, а не из смеси растительных жиров с ванилином. Если в составе белой плитки какао-масло стоит последним после десятка ингредиентов — перед вами дешёвый заменитель.

Разобраться в этикетке оказалось проще, чем казалось: искать какао-масло в начале состава и не бояться высокого процента какао. Пять минут внимания в магазине избавят от разочарования дома и сэкономят деньги, которые иначе ушли бы на сладкую подделку. Заодно и повод найдётся попробовать плитку с новым для себя процентом какао именно сегодня. А если тема опасных мелочей дома тоже любопытна, Life.ru выяснял, какие ещё семь вещей в квартире портят здоровье и достаток.