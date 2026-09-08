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Опубликовано 8 сентября, 09:22

«Неприемлемо и нереально»: Лавров поставил крест на возрождении зерновой сделки

Лавров назвал возрождение зерновой сделки совершенно нереальным

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия считает возвращение к Черноморской зерновой инициативе совершенно неприемлемым и нереальным. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью интернет-проекту «Сама Меньшова».

По словам министра, сейчас обсуждается идея моратория на российско-украинские удары по судам, перевозящим гражданские грузы в Чёрном море. Лавров считает, что проконтролировать соблюдение такого режима невозможно.

«Сейчас её пытаются опять возродить. Это совершенно неприемлемо и совершенно нереально», — сказал глава МИД.

Лавров напомнил об опыте Черноморской зерновой инициативы, действовавшей в 2022–2023 годах. По его утверждению, украинская сторона злоупотребляла договорённостями и периодически перевозила вооружение на гражданских судах. Независимых подтверждений этого утверждения министр в интервью не привёл.

Ещё одной причиной выхода Москвы из сделки Лавров назвал невыполнение условий, касавшихся российского экспорта продовольствия и удобрений. По словам главы МИД, России обещали беспрепятственный доступ продукции на мировые рынки, однако европейские страны заблокировали выполнение этой части договорённостей.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Путин объяснил выход России из зерновой сделки невыполнением обязательств перед Москвой. Президент заявил, что соглашение продлевалось несколько раз в ожидании выполнения обещанных условий, однако этого не произошло.

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Наталья Демьянова
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