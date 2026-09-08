«Неприемлемо и нереально»: Лавров поставил крест на возрождении зерновой сделки

Россия считает возвращение к Черноморской зерновой инициативе совершенно неприемлемым и нереальным. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью интернет-проекту «Сама Меньшова».

По словам министра, сейчас обсуждается идея моратория на российско-украинские удары по судам, перевозящим гражданские грузы в Чёрном море. Лавров считает, что проконтролировать соблюдение такого режима невозможно.

«Сейчас её пытаются опять возродить. Это совершенно неприемлемо и совершенно нереально», — сказал глава МИД.

Лавров напомнил об опыте Черноморской зерновой инициативы, действовавшей в 2022–2023 годах. По его утверждению, украинская сторона злоупотребляла договорённостями и периодически перевозила вооружение на гражданских судах. Независимых подтверждений этого утверждения министр в интервью не привёл.

Ещё одной причиной выхода Москвы из сделки Лавров назвал невыполнение условий, касавшихся российского экспорта продовольствия и удобрений. По словам главы МИД, России обещали беспрепятственный доступ продукции на мировые рынки, однако европейские страны заблокировали выполнение этой части договорённостей.

Ранее Life.ru рассказывал, что Путин объяснил выход России из зерновой сделки невыполнением обязательств перед Москвой. Президент заявил, что соглашение продлевалось несколько раз в ожидании выполнения обещанных условий, однако этого не произошло.