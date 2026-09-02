«Просто ноль»: Путин объяснил, почему Россия трижды продлевала зерновую сделку и вышла из неё

Президент РФ Владимир Путин заявил, что другие участники зерновой сделки игнорировали договорённости и срывали сроки. Об этом глава государства рассказал в беседе с журналистами после саммита ШОС в Киргизии.

По его словам, соглашение предполагало решение ряда вопросов, важных для Москвы. Однако на практике реализовать удалось далеко не все.

Путин перечислил, что именно осталось на бумаге. Речь идёт о снятии ограничений с Россельхозбанка и выдаче разрешений на заход судов в российские порты для вывоза продукции.

«Там целый набор. Не сделано было ничего. Просто ноль. Совсем ничего», — подчеркнул он.

Российская сторона сначала объявила о выходе из договорённостей из-за истёкших сроков и нулевого прогресса. Но партнёры попросили не торопиться и пообещали скорое исполнение обязательств.

После этого соглашение продлевали трижды. Однако каждый раз за ожиданиями следовало разочарование: обещанные шаги так и не были предприняты.

В итоге Москва приняла окончательное решение прекратить участие. «Ну всё, хватит. Всё, мы вышли», — резюмировал президент.

Черноморская зерновая инициатива, или зерновая сделка, была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле между Россией, Украиной, Турцией и ООН с целью разрешить глобальный продовольственный кризис, вызванный блокировкой украинских портов, и состояла из двух частей: соглашения о безопасном вывозе украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного, а также меморандума о снятии ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений. Сделка действовала с рядом продлений до 17 июля 2023 года, когда РФ приостановила своё участие, указав на невыполнение обязательств по снятию барьеров для российского экспорта и на то, что инициатива утратила гуманитарный характер, так как основная часть зерна уходила в богатые страны, а не беднейшим государствам.