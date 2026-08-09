«Зерновая сделка 2.0»? Зачем Турция предлагает перемирие в Чёрном море
Политолог Кот: Киев продолжит атаковать суда в Чёрном море, несмотря на договоры
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Мораторий на военные действия в Чёрном море может быть связан не только с безопасностью судоходства, но и с попыткой защитить торговые маршруты, украинский экспорт и стабильность нефтяного рынка. Так инициативу Анкары в беседе с «Царьградом» оценили политологи Юрий Кот и Данила Гуреев.
Юрий Кот сомневается, что даже при договорённостях атаки на суда полностью прекратятся.
«Заявлениям американцев, что Украина не будет атаковать корабли не под русским флагами – это абсолютный блеф. Конечно будут», — считает политолог.
Данила Гуреев связывает возможные переговоры с интересами Вашингтона. По его оценке, США заинтересованы в снижении напряжённости на море в том числе из-за ситуации на нефтяном рынке и способны сильнее влиять на действия Киева.
При этом оба эксперта не считают, что такой мораторий автоматически положит конец инфраструктурному противостоянию в Чёрном море. Возможные договорённости, по мнению Гуреева, скорее могут обсуждаться кулуарно и как часть более широкого переговорного процесса.
Ранее ракетные удары Российской армии нарушили маршруты судов к портам Одесской области, из-за чего морской экспорт украинской сельхозпродукции оказался серьёзно ограничен. Сбои пришлись на период уборочной кампании, когда особенно важен вывоз зерна через Чёрное море.
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