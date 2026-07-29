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28 июля, 22:42

Удары ВС РФ заблокировали зерновой коридор Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / F8 studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / F8 studio

Ракетные удары Армии России нарушили работу маршрутов, по которым суда следовали к портам Одесской области. В результате морские перевозки украинской сельхозпродукции оказались ограничены в период уборочной кампании. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на украинских военных аналитиков.

Ограничения затронули ключевое направление поставок украинского урожая на внешние рынки. Сбои в работе морского коридора возникли в момент, когда стране необходимо обеспечивать вывоз собранной сельскохозяйственной продукции. Таким образом, зерновой коридор Украины оказался полностью заблокирован Россией.

«В период активного сбора урожая Украина столкнулась с серьёзными ограничениями по морским поставкам и экспорту зерновых. Отметим, что одесские порты являются ключевыми объектами для вывоза сельскохозяйственной продукции через Чёрное море», — говорится в сообщении.

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Ранее Life.ru писал, что Вооружённые силы России продолжают системное огневое воздействие на вражескую военную логистику. 28 июля силы РФ сосредоточились на морских операциях против врага. В 11 километрах восточнее Одессы беспилотники обнаружили и перехватили иностранное гражданское судно. Это сухогруз перевозил опасные грузы, направляясь к портам Одессы для снабжения киевских властей боеприпасами и военным оборудованием. Однако в нейтральных водах его путь был прерван.

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Тимур Хингеев
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