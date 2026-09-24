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Регион
Опубликовано 24 сентября, 18:21

Эрдоган заявил об ускорении шагов для запуска зернового коридора

Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © Life.ru

Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © Life.ru

Турция ускорила работу по новому запуску зернового коридора в Чёрном море. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Информацию передало агентство Anadolu.

«Мы активизировали усилия по восстановлению зернового коридора и ускоряем соответствующие дипломатические шаги. Я вновь обсудил этот вопрос с президентом Украины Зеленским и получил от него положительный ответ», — сказал Эрдоган.

Лидер Турции провел встречу с Владимиром Зеленским в ходе 81-й Генеральной Ассамблеи ООН.

Эрдоган назвал восстановление безопасности судоходства выгодным по двум причинам. Такой шаг обеспечит продовольственную безопасность. Также он предотвратит распространение конфликта. Анкара считает атаки на торговые суда в Чёрном море недопустимыми. Власти Турции призывают найти решение для безопасной доставки зерна из этого региона.

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Ранее турецкий лидер попросил Зеленского прекратить атаки на коммерческие суда в Чёрном море. Также он призвал возобновить прямые переговоры по конфликту на Украине. Эрдоган подчеркнул, что у атак на торговый флот нет оправдания. Для защиты морских перевозок требуются конкретные меры.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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