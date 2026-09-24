«‎Нет оправдания!» Эрдоган выставил Зеленскому жёсткое требование в штаб-квартире ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал прекратить нападения на коммерческие суда в Чёрном море и возобновить прямые переговоры по украинскому конфликту. Эти вопросы он обсудил с Владимиром Зеленским во время встречи в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН, сообщила канцелярия турецкого лидера.

По словам Эрдогана, атакам на торговый флот не может быть оправдания, а для защиты морских перевозок необходимы конкретные меры. Анкара рассчитывает на ответственное поведение обеих сторон и настаивает на обеспечении безопасности судоходства.

Турецкий лидер подтвердил готовность своей страны содействовать мирному урегулированию. Республика намерена продолжить дипломатическую работу, направленную на восстановление прямого диалога между Москвой и Киевом.

Отдельной темой стала перспектива расширения двустороннего сотрудничества. Эрдоган предложил активнее развивать совместные проекты в энергетике, добыче полезных ископаемых и оборонной промышленности. В переговорах также участвовали глава турецкого МИД Хакан Фидан, руководитель разведки Ибрагим Калын и председатель Управления оборонной промышленности Халук Гёргюн.

Ранее Life.ru сообщал, что пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков подтвердил инициативу Турции о прекращении ударов по судам в Чёрном море. По его словам, Анкара поднимала этот вопрос в ходе контактов Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным, после чего стороны продолжили обсуждение по дипломатическим каналам.