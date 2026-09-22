Песков: РФ ищет альтернативные пути поставки зерна из-за проблем в Чёрном море

Россия подтверждает, что поставки зерна по Чёрному морю усложнились по вине украинской стороны. Тем не менее Москва находит пути альтернативных маршрутов доставки продукции. Так ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призывы Турции обеспечить безопасный коридор по морю.

«Ситуация с поставками зерна через Чёрное море осложнена. Причина — действия украинской стороны.

Что касается российского зерна, то по поручению Путина обеспечиваются альтернативные транспортировки в альтернативных направлениях», — сказал представитель Кремля.

Напомним, Турция передала России и Украине предложение об обеспечении вывоза зерна из Чёрного моря. Глава турецкого МИД Хакан Фидан сообщил, что Анкара продолжает работу над инициативой. При этом он отметил, что обе стороны уже направляли ответы турецким властям. Их содержание чиновник не уточнил.